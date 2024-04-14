Спустя почти 30 лет: в Баку судят члена банды Гаджи Мамедова

Согласно данным следствия, к вооруженной банде Зарбалиев присоединился в 1996 году – вместе с Саядом Аллахвердиевым, Габилем Агаевым, Афером Керимовым, Видади Алиевым и другими.

Банда, в которой он состоял, была сформирована с целью совершить набег на Тофика Байрамова, похитить его и получить крупную сумму путем угроз. Саяд Аллахвердиев и Видади Алиев собирали информацию о роде занятий, месте жительства и финансовом положении Байрамова. В августе 1996 года обвиняемый Зарбалиев сел в автомобиль Байрамова перед баром в Баку вместе с членом банды Габилем Агаевым и потребовал от потерпевшего поехать в поселок Монтина.

Автомобиль, которым управлял потерпевший, остановился возле моста перед заводом Qaratəkrarmetal. После этого на Байрамова напали, связав ему руки и глаза. Мужчину отвезли к дом, где в течение почти двух недель пытали, требуя 300 тысяч долларов. 16 августа Байрамова отпустили в поселке Кюрдаханы.

Обвиняемый Гусейнага Зарбалиев не признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям, сказав, что не имеет отношения к Гаджи Мамедову.

Судебный процесс продолжится 29 апреля.