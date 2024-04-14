Макрон намерен работать над «олимпийским перемирием»

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении добиться прекращения огня в Украине и секторе Газа на время проведения Олимпийских игр в Париже. Об этом он заявил в интервью BFMTV и RMC.

«Мы будем работать над олимпийским перемирием. Я постараюсь привлечь к этой работе многих наших партнеров», — сказал Макрон.

По его словам, за помощью в этом вопросе он намерен обратиться к председателю КНР Си Цзиньпину, который приедет во Францию через несколько недель.

«В 2022 году перед нами тоже стояла такая задача перед зимними Олимпийскими играми, которые принимал Китай. Поэтому это также может стать дипломатическим моментом для мира», — отметил Макрон.