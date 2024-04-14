Армения не хочет закрывать российские телеканалы, но выдвигает условия

Министр высокотехнологичной промышленности Армении Мхитар Айрапетян заявил, что Армения не планирует расторгать соглашение о массовых коммуникациях с Россией, что привело бы к прекращению российских телеканалов на территории Армении.

Он подчеркнул, что в Армении никто не хочет закрывать российские телеканалы под предлогом «своего личного отношения к тем или иным лицам в эфире телеканалов». Однако Ереван предлагает установить четкие правила этикета, соблюдение которых будет контролироваться обеими сторонами.

Айрапетян отметил, что в сетке общественного телевещания Армении вещает три российских телеканала. В указанном соглашении о массовых коммуникациях, подписанном в 2020 году, отмечается, что трансляция может осуществляться по принципу взаимности, но Общественное телевидение Армении не может осуществлять вещание в РФ (по словам министра, российские партнеры заявили, что это невозможно по техническим причинам).

Ранее министр не исключил возможности одностороннего расторжения соглашения (о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций), если переговоры не приведут к результату. Однако Айрапетян подчеркнул, что армянская сторона идет на продолжение диалога.

Представители Армении и России провели две консультации в рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций, заключенного в 2020 году. Цель этого соглашения – исключить в эфире обеих стран передачи, которые бы представляли собой вмешательство во внутренние дела, оскорбления в адрес государства и народа другой страны.