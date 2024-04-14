Кэмерон объяснил, почему Британия не помогает Украине сбивать дроны

Отсутствие поддержки Британии Украине в борьбе с дронами, как это английские ВВС делали в ходе субботней атаки Ирана на Израиль, глава британского МИД Дэвид Кэмерон объяснил «риском эскалации конфликта».

В эфире радиостанции LBC министр заявил, что во избежание эскалации более широкомасштабной войны в Европе, «вещь, которую стоит действительно избегать НАТО, - это прямо вступать в бой с российскими войсками».

По словам Кэмерона, истребители ВВС - не лучший способ сбивать ракеты и дроны, а системы ПВО более эффективны.

Он отметил, что Украина не нуждается в западных самолетах в небе, пытающихся сбить цели, они «отчаянно хотят большего количества систем ПВО».

Британский министр призвал всех западных союзников поддержать Украину деньгами, дипломатией и, самое важное, оружием.

Ранее премьер-министр Британии Риши Сунак рассказал, что британские ВВС сбили несколько иранских дронов, атаковавших Израиль.