Украина усилила удары по российским НПЗ, несмотря на просьбы США

Представители президентской администрации США несколько раз просили украинские власти перестать атаковать нефтеперерабатывающую инфраструктуру России. В ответ Украина, которая уже четвертый месяц не получает значимой военной помощи от Вашингтона, только активизировала налеты беспилотников.

Удары по НПЗ могут привести к росту мировых цен на энергоносители и спровоцировать Россию на более безжалостные обстрелы украинской территории, предупредила вице-президент США Камала Харрис Владимира Зеленского в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности. Она попросила воздержаться от новых атак, чем вызвала раздражение президента Украины и его помощников, которые считали их одним из немногих достижений в противостоянии с более крупным и хорошо вооруженным противником, рассказали The Washington Post знакомые с разговором чиновники.

По их словам, в Киеве не прислушались к словам Харрис, в том числе потому, что не понимали, насколько ее просьба отражает позицию президентской администрации США в целом. Но Вашингтон продолжал настаивать, рассказали газете другие американские чиновники – представители Министерства обороны и разведки. Эта тема поднималась в многочисленных беседах, в том числе во время мартовского визита в Киев советника по национальной безопасности Джейка Салливана.

Однако Украина продолжала посылать беспилотники и, например, 2 апреля нанесла удар по НПЗ «Татнефти», третьему по мощности в России, расположенному в 1300 км от линии фронта. В общей сложности, по подсчетам Reuters, из строя были выведены 14% нефтеперерабатывающих мощностей. Хотя производство сократилось на меньшую величину, в марте доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов упали на 20% (более $2 млрд) по сравнению с февралем, по данным Международного энергетического агентства.