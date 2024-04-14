Украина усилила удары по российским НПЗ, несмотря на просьбы США
Представители президентской администрации США несколько раз просили украинские власти перестать атаковать нефтеперерабатывающую инфраструктуру России. В ответ Украина, которая уже четвертый месяц не получает значимой военной помощи от Вашингтона, только активизировала налеты беспилотников.
Удары по НПЗ могут привести к росту мировых цен на энергоносители и спровоцировать Россию на более безжалостные обстрелы украинской территории, предупредила вице-президент США Камала Харрис Владимира Зеленского в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности. Она попросила воздержаться от новых атак, чем вызвала раздражение президента Украины и его помощников, которые считали их одним из немногих достижений в противостоянии с более крупным и хорошо вооруженным противником, рассказали The Washington Post знакомые с разговором чиновники.
По их словам, в Киеве не прислушались к словам Харрис, в том числе потому, что не понимали, насколько ее просьба отражает позицию президентской администрации США в целом. Но Вашингтон продолжал настаивать, рассказали газете другие американские чиновники – представители Министерства обороны и разведки. Эта тема поднималась в многочисленных беседах, в том числе во время мартовского визита в Киев советника по национальной безопасности Джейка Салливана.
Однако Украина продолжала посылать беспилотники и, например, 2 апреля нанесла удар по НПЗ «Татнефти», третьему по мощности в России, расположенному в 1300 км от линии фронта. В общей сложности, по подсчетам Reuters, из строя были выведены 14% нефтеперерабатывающих мощностей. Хотя производство сократилось на меньшую величину, в марте доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов упали на 20% (более $2 млрд) по сравнению с февралем, по данным Международного энергетического агентства.
В начале апреля о том, что США не поддерживают удары ВСУ по российской территории в целом, напомнил госсекретарь Энтони Блинкен. А на прошлой неделе министр обороны США Ллойд Остин уже впрямую осудил действия Киева. Эти атаки могут привести к эффекту домино на мировом энергетическом рынке, сказал он на слушаниях в сенатском комитете по делам вооруженных сил. В ответ на это сенатор-республиканец Том Коттон заявил, что в администрации, похоже, просто не хотят роста цен на бензин в год выборов. Сдерживание инфляции, конечно, – приоритет для Вашингтона, но не все так просто, говорят представители Белого дома. Рост цен на энергоносители также может подорвать поддержку Украины в Европе, сказал WaPo высокопоставленный чиновник. По словам других, польза от налетов на НПЗ для военной кампании также неочевидна. «Откровенно говоря, я думаю, Украине лучше наносить удары по тактическим и оперативным целям, которые могут прямым образом влиять на текущие боевые действия», – сказал Остин в Сенате.
В Европе, правда, против обстрелов российских НПЗ особо не возражают. «Украинский народ действует в рамках самообороны, а мы считаем Россию агрессором, – ответил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне на вопрос об украинских налетах. – Что еще скажешь в таких обстоятельствах? Думаю, вы меня поняли».