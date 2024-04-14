Белый дом: Не ищем конфликта с Ираном

Соединенные Штаты не хотят более масштабного конфликта на Ближнем Востоке и не стремятся вступать в противостояние с Ираном. Об этом в эфире телеканала ABC заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы не стремимся к более масштабной войне в регионе и не ищем конфликта с Ираном", - сказал он.

Кирби также отметил, что Соединенные Штаты продолжат оказывать Израилю помощь и обеспечивать страну всем необходимым для защиты на фоне конфликта с палестинским движением ХАМАС и обстрела со стороны Ирана.

"Мы продолжим делать так, чтобы у Израиля было то, что ему необходимо для защиты себя", - заключил он.