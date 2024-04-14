Украина вооружается

Канада начнет передавать Украине 450 многоцелевых беспилотников SkyRanger летом 2024 года. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Помимо этого, партию БПЛА Heidrun RQ-35 на €200 млн Киеву передадут Нидерланды совместно с Германией и Данией. Кроме того, ФРГ отдельно обещала поставить развед дроны VECTOR 211. В свою очередь, Литва пообещала выделить €3 млн на создание в Украине производства FPV-дронов.