Обновленный филиал «Мемар Аджами» Банка Республика по новому адресу

Банк Республика, всегда придерживающийся лозунга «С пользой для Вас», продолжает модернизировать точки обслуживания с целью обеспечения удобства клиентов и совершенствования филиальной сети.

В рамках проекта трансформации сети обслуживания банк предоставил в распоряжение клиентов еще один филиал по новому адресу. Впредь филиал «Мемар Аджами», отвечающий современным стандартам, будет обслуживать клиентов в новом большом офисе, расположенном по адресу: г. Баку, А.Мустафаева, 5 (3-й микрорайон). В филиале, оснащенном современными банковскими технологиями, созданы все условия для высокого уровня обслуживания клиентов.

Присутствовавшие на открытии члены правления банка разрезали символическую красную ленту, знаменующую открытие нового филиала. Было отмечено, что в программе стратегического развития Банка особое внимание уделяется как открытию новых филиалов, так и совершенствованию действующих.

В настоящее время Банк Республика имеет 34 филиала и 1 отделение, охватывающие все регионы страны. В соответствии со стратегией расширения филиальной сети, в этом году банк планирует открыть еще несколько новых филиалов и отделений.

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin, telegram или же позвонив Call Center банка по номеру 144.