Германию волнуют связи ультраправых с Россией

Чтобы попасть на секретное заседание парламента Германии, законодатели должны заблокировать телефоны и оставить их снаружи. Внутри им даже не разрешается делать записи. Однако для многих политиков эти меры предосторожности против шпионажа теперь кажутся чем-то вроде фарса. Ведь рядом с ними на секретных заседаниях сидят члены ультраправой партии «Альтернатива для Германии».

Только за последние несколько месяцев один из ведущих политиков АдГ был обвинен в получении денег от прокремлевских стратегов. Парламентский помощник был уличен в связях с российским разведчиком. А некоторые из законодателей летали в Москву, чтобы наблюдать за ходом выборов в России.

«Знать с уверенностью, что во время обсуждения этих деликатных вопросов там сидят законодатели с доказанными связями с Москвой — это не просто заставляет меня чувствовать себя неловко. Это меня беспокоит», — сказал член комитета по иностранным делам парламента от партии «зеленых» Эрхард Грундль.

Хотя некоторые обвинения в адрес партии могут быть попытками набрать очки со стороны политических соперников, проблемы безопасности вполне реальны. По мере накопления доказательств связей «Альтернативы для Германии» с Москвой подозрения высказываются с разных сторон спектра немецкой политики.

«АдГ продолжает действовать как длинная рука террористического государства Россия», — написал заместитель главы парламентского комитета по разведке и член правоцентристской партии «Христианские демократы» Родерих Кизеветтер.

Тревога в Германии и других странах только усиливается в преддверии выборов в Европейский парламент в июне, поскольку ожидается, что многие из этих партий покажут свои лучшие результаты за всю историю.

«Альтернатива для Германии», выступающая против поставок оружия на Украину и призывающая к прекращению санкций против России, претендует не только на то, чтобы стать второй по силе немецкой партией на европейских парламентских выборах. Она может стать ведущей силой на выборах в трех восточных землях Германии этой осенью. Это дает АдГ возможность, хотя и маловероятную, взять под контроль правительство одной из земель.

«Это была бы совершенно новая ситуация в отношении России, когда люди, ведущие пропаганду, передающие информацию, могли бы фактически находиться у власти», — сказала Мартина Реннер, законодатель от Левой партии, входящая в комитет парламента по внутренней безопасности.