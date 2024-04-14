Судья Ахмедов станет подсудимым

Завершено предварительное следствие по уголовному делу бывшего судьи Бардинского районного суда Эльсуна Ахмедова, обвиняемого в получении взятки.

Как сообщает корреспондент haqqın.az, материалы уголовного дела переданы в Гянджинский суд по тяжким преступлениям. Дело ведет Дадаш Иманов.

Время проведения подготовительного заседания пока не определено.

Бывшего судью задержали по итогам расследования Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре. Ахмедова обвинили во взяточничестве в крупном размере и поместили под домашний арест.