Американцы не знают о планах Израиля

Сейчас у правительства США нет информации, планирует ли Израиль ответить на недавнюю атаку Ирана. Окончательно решение по этому вопросу будет принимать исключительно израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Президент США также ясно дал понять, как и всегда, что мы не стремимся к более широкой войне в регионе и не стремимся к конфликту с Ираном»,— сказал он в эфире телеканала ABC.

По словам Кирби, США все равно продолжат оказывать поддержку Израилю на фоне войны с ХАМАС.

Джон Кирби добавил, что атака Ирана показала военное превосходство Израиля, так как 99% иранских ракет и дронов были перехвачены.

Ранее сообщалось, что атака Ирана заставила правительство Израиля отложить планировавшуюся военную операцию в городе Рафах. Теперь израильские военные сосредоточены на обсуждении ответа на иранскую атаку.