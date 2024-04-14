Подписано соглашение между одним из ведущих банков страны - ОАО «ТуранБанк» и Азиатским банком развития (АБР) о финансировании международных торговых операций.

В рамках нового соглашения АБР утвердил гарантийный лимит торгового финансирования, включив ОАО «TуранБанк» в «Программу финансирования торговли и цепочки поставок» TSCFP. Следует отметить, что данное соглашение позволит расширить импортно-экспортные операции в стране и поддержать торговые операции клиентов.

«Мы рады видеть, что TSCFP установил отношения с «TуранБанк» в Азербайджане. АБР стремится поддерживать расширение глобальной торговли, рост рабочих мест и экономическое развитие. Это партнерство имеет решающее значение для цепочек поставок и продовольственной безопасности в Азербайджане». Об этом заявила директор АБР по Азербайджану Кэндис МакДейган.

«Данное соглашение, подписанное между ОАО «ТуранБанк» и АБР, является еще одним важным показателем доверия международных финансовых организаций к нашему банку. Это соглашение призвано облегчить международную торговую деятельность предпринимателей в нашей стране и предоставить им необходимую поддержку для расширения их возможностей импорта и экспорта. Уверен, что наше сотрудничество будет способствовать ненефтяному сектору экономики Азербайджана, а также развитию внешней торговли», - сказал председатель «TуранБанк» Фазаил Мусаев.