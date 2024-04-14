Baku Steel Company представляет Азербайджан в Дюссельдорфе

18:55

С 15 по 19 апреля 2024 года в немецком Дюссельдорфе проходит выставка Tube 2024, где встречаются мировые гиганты металлургической отрасли. На этой выставке Азербайджан представляет крупнейшая металлургическая компания Кавказа ЗАО Baku Steel Company (далее – BSC).

На выставке Tube 2024 свои услуги и продукцию демонстрируют более 2600 участников. Также на мероприятии проводятся интересные форумы, где представлена информация по таким темам, как современные тенденции и перспективы металлургической отрасли, новые технологии, продукция и экспортные возможности.

В программах форумов затронуты темы, связанные с «зеленой сталью», «экометаллами», торговлей сталью, искусственным интеллектом и инновационными технологиями в производстве труб. От перехода к «зеленой» технологии и текущих тенденций развития до уникальных решений в области технологий резки и обработки — форумы представляют собой уникальную возможность для обмена идеями и получения новых знаний.

Выставка Tube 2024 ориентирована в основном на машиностроительный, нефтегазовый, химический и строительный секторы, являясь весьма важной платформой для налаживания связей, установления потенциального сотрудничества и выхода на новые рынки.