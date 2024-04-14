Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 19:06

В Америке начинается одно из главных криминальных шоу столетия. В Нью-Йорке 15 апреля открывается судебный процесс против Дональда Трампа. До этого Трамп уже представал в этом году перед судом, но то были административные дела. Уголовный судебный процесс против бывшего президента страны в США проходит впервые в истории. Трамп обвиняется в фальсификации документов, относящихся к даче взятки порнозвезде и проститутке Сторми Дэниэлс, чтобы заткнуть ей рот об их интимной связи. Секс у них произошел в 2006 году во время проведения турнира по гольфу в местечке Лэйк Тахо. Десять лет спустя Дэниэлс решила поведать об этом нации. Ею наверняка руководили меркантильные интересы, но она просчиталась.

Для Трампа время обнародования связи со звездой фильмов для взрослых выбрано исключительно неудачно — он как раз собирался заявить о своем выдвижении на пост президента. И тогда он попросил своего адвоката Майкла Коэна заплатить Дэниэлс 130 тысяч долларов за молчание. Что тот и сделал. А 12 дней спустя Трамп победил на президентских выборах. Собственно, в том, что Трамп подкупил проститутку, ничего криминального нет. Дело, как говорится, житейское — находится немало неверных мужей, которые хотят любым способом скрыть свои похождения от жен. Но Трампа будут судить за другое. Уже став президентом, он отблагодарил Коэна, подписав ему чек на 420 тысяч долларов. А эти расходы провел по статье «легальные траты» своей организации Trump Organization. То есть ему инкриминируют преступную фальсификацию финансовых документов. Но на эту историю можно посмотреть и по-другому. Стал бы Трамп президентом, если бы Сторми Дэниэлс рассказала обо всем накануне выборов? И не огорчились бы американские женщины, узнав, что кандидат в президенты изменял своей жене, которая к тому же была тогда беременной? Так что действия Трампа, всеми путями рвущегося к власти, воспринимаются прокурорами как попытка подрыва избирательного процесса и, соответственно, всего конституционного строя в стране. И вот сейчас прокуратура выдвинула против Дональда Трампа 34 пункта обвинений, и, если он будет осужден, то его может ждать до 4 лет тюрьмы.

Одним из ключевых элементов этого процесса является подбор 12 присяжных заседателей. Это всегда очень трудный процесс. А перед этими присяжными стоит поистине историческая задача. Они будут решать судьбу бывшего президента и – пусть это будут высокопарные слова — судьбу демократии в Америке. Отбор присяжных начался сегодня, в понедельник. Обвинение и защита в своих предпочтениях разделились. Прокуроры хотят набрать высокообразованных людей, которые смотрят канал MSNBC, а защита ищет среди полицейских, пожарных и сотрудников медицинских учреждений, в частности санитаров. В очередь на кастинг по этому делу выстроились сотни человек. Занятые в этом судебном процессе юристы будут старательно опрашивать тех, кто пройдет первичный отбор, об образовании, занятиях, семейном положения. Особенно критическим станет вопрос о том, не повредят ли их политические предпочтения способности быть непредвзятыми. Адвокаты Трампа не верят, что присяжные оправдают их клиента. Все они должны быть гражданами Нью-Йорка. А этот город является форпостом демократов - в нем только зарегистрированных членов этой партии 1.1 миллиона. Трамп ставит на то, что будет говорить с присяжными, и его страстные выступления перед ними помогут убедить, если не всех, то хотя бы часть в его невиновности (к слову он отрицает как сам секс с Дэниэлс, так и ее подкуп). Таким образом, его защита избежит единогласного вердикта. Однако присяжные могут воспринять свидетельства Майкла Коэна, который признал себя виновным, и самой Сторми Дэниэлс.

Личное участие Трампа — это все, что ему сейчас остается. До этого не мытьем, так катаньем он и его адвокаты пытались затянуть процесс, очерняя и клевеща на судей и прокуроров. Процесс был перенесен с марта на апрель, но попытки продолжать его переносить вызвали возмущение судьи Хуана Мерчана, нью-йоркского демократа, известного своим строгим следованием процедуре, и прокурора Нижнего Манхеттена Эйлвина Брэгга. У этого уголовного процесса есть одна особенность. Данное судебное дело входит в компетенцию штата. И по этой причине на него не может повлиять Верховный суд, где преобладают сторонники Трампа. Кроме того, если Трамп станет президентом, он не сможет простить себя по этому делу в силу той же причины - дело рассматривается на уровне штата. Однако по невероятным американским законам Трамп может продолжать баллотироваться в президенты, даже если он будет осужден. Прежде дело о взятке проститутке считалось самой «неспелой картошкой на блюде». Как известно против Трампа выдвинуто четыре уголовных дела - помимо нынешнего - в подстрекательстве к мятежу в январе 2021 года, в незаконном хранении в своей флоридской резиденции секретных документов и в открытом вмешательстве в дела штата Джорджия, где он требовал добавить ему 11 тысяч голосов на выборах.