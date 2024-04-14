Буданов сообщил, когда Россия начнет наступление

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российские войска начнут наступление в конце мая-начале июня. Об этом он рассказал в интервью немецким СМИ.

По словам Буданова, ВСУ готовятся его отразить, но без западной помощи будет «катастрофически тяжело».

«Российские войска начнут наступление в конце мая - начале июня. Я думаю, к этому моменту мы хорошо подготовимся. И посмотрим, как пойдет дальше. Без помощи западных союзников нам будет катастрофически тяжело. И то, при условии, что она, во-первых, придет в достаточном количестве, и второе - будет идти дальше», - заявил Буданов.