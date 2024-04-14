В мире резко взлетел алюминий
На мировом рынке металлы резко выросли в цене, в частности, алюминий поднялся до рекордной отметки. Так рынок отреагировал на санкции США и Великобритании против российских металлов, что напрямую повлияло на Лондонскую биржу (LME).
Bloomberg пишет, что ограничения на поставки алюминия, никеля и меди не мешают России продавать свои металлы покупателям за пределами США или Великобритании и не ограничивают подавляющую часть мировой торговли металлами. При этом санкции все равно отразятся на рынках металлов. Дело в том, что цены, установленные LME, используются в качестве эталона и фигурируют едва ли не во всех контрактах в мире.
«Хотя новые ограничения не остановят торговлю российским металлом, мы можем увидеть некоторую временную поддержку цен на медь, алюминий и никель», - заявила Эми Гоуэр, стратег по металлам Morgan Stanley.
При открытии рынка алюминий подскочил на 9,4%, что является самым высоким показателем с момента появления нынешней формы контракта в 1987 году. Никель подорожал на 8,8%.
Россия является важным производителем металлов, на ее долю приходится 6% мировых поставок никеля, 5% алюминия и 4% меди. Ограничения запрещают новые российские поставки этих металлов на LME, а также на Чикагскую товарную биржу, в то же время разрешая поставки металла, произведенного до 13 апреля.
Рост цен обусловлен опасением, что санкции сократят «российские потоки на западные рынки». Эти меры, похоже, закрепят статус Китая как покупателя последней инстанции для Москвы, в результате чего российские поставки будут торговаться со все большим дисконтом к базовым ценам на LME.