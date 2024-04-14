В мире резко взлетел алюминий

На мировом рынке металлы резко выросли в цене, в частности, алюминий поднялся до рекордной отметки. Так рынок отреагировал на санкции США и Великобритании против российских металлов, что напрямую повлияло на Лондонскую биржу (LME).

Bloomberg пишет, что ограничения на поставки алюминия, никеля и меди не мешают России продавать свои металлы покупателям за пределами США или Великобритании и не ограничивают подавляющую часть мировой торговли металлами. При этом санкции все равно отразятся на рынках металлов. Дело в том, что цены, установленные LME, используются в качестве эталона и фигурируют едва ли не во всех контрактах в мире.