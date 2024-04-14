Фархад Мамедов, автор haqqin.az 19:46

Итак, грянуло «возмездие», о котором так долго и настойчиво предупреждало высшее руководство Ирана: в ночь на 14 апреля, в ответ на израильский авиаудар по зданию иранского консульства в Дамаске, в результате которого погибли девять высокопоставленных офицеров КСИР, в том числе заместитель командующего силами «Кудс» генерал Мохаммад Реза Захиди, Исламская Республика подвергла Израиль крупномасштабной атаке с воздуха. Реальные результаты этого удара возмездия вряд ли могут не только воодушевить, но даже обнадежить политическое руководство Ирана и командование Корпуса стражей исламской революции. Поскольку 99 процентов из свыше трехсот ракет и беспилотников были уничтожены еще до входа в воздушное пространство еврейского государства.

Как же это произошло? Стало ли неожиданностью для Ирана, грозившего стереть «сионистское образование» с лица земли, столь мощная противовоздушная оборона Израиля и его западных союзников? Мировые средства массовой информации чуть ли не в один голос утверждают, что отражение беспрецедентной по массированности атаки Исламской Республики в очередной раз подтверждает высочайший уровень трехступенчатой системы ПВО государства Израиль. В то же время, независимые военные эксперты подчеркивают, что вклад израильских ВВС и ПВО в отражение иранской атаки был далеко не единственным. Уже известно, что непосредственное участие в предотвращении ракетных и беспилотных ударов Ирана по Израилю принимали военно-воздушные силы США и Великобритании, а также истребители Королевских ВВС Иордании. Так, США запустили со своих авиабаз в Ираке и Сирии для перехвата иранских баллистических ракет истребители, в том числе, истребители-«убийцы» F-35, а Великобритания поддержала операцию своими ВВС, поднятыми с авиабазы на Кипре. В результате, часть иранских ракет и беспилотников была уничтожена еще до того, как достигли Израиля, а другие уже «поджидали» в воздушном пространстве еврейского государства.

Крупномасштабную воздушную баталию, развернувшуюся в воздушном пространстве над территориями Ирака, Сирии, Иордании и Израиля, можно считать, по сути, первым боевым применением глобальной системы противоракетной обороны, которую США выстраивали годами. Именно эта система позволила обнаружить иранские ракеты за тысячи километров от Израиля и отслеживать их по всей траектории полета. Хотя по понятым причинам все подробности в целом неизвестны, нетрудно догадаться, что радары раннего обнаружения и предупреждения, являющиеся основным элементом системы американской противоракетной обороны, немедленно фиксирует пуск иранских ракет и передают информацию об их траектории кораблям ВМС США в Средиземном море, которые оснащены боевыми системами AEGIS. Что такое AEGIS? Речь идет о многофункциональной боевой информационно-управляющей системе, которая состоит из интегрированной сети сенсоров и компьютеров, а также ударно-боевых средств в виде ракет-перехватчиков первого поколения Standard Missile 2 (SM-2) и более усовершенствованных ракет-перехватчиков Standard Missile 3 (SM-3), запуск которых производится с помощью универсальных установок вертикального пуска Мк 41, расположенных под основной палубой крейсеров и эсминцев ВМС США.

Боевая система AEGIS является одним из важнейших элементов глобальной системы противоракетной обороны США. Существуют наземные и корабельные варианты этих боевых систем. Следует отметить, что в рамках формирования эшелонированной системы ПРО США боевые системы AEGIS Ashore уже развернуты на территории Польши и Румынии. В то же время корабельной версией этих боевых систем оснащены десятки кораблей американских ВМС. Важнейшим элементом боевой системы AEGIS является радар AN/SPY-1. Его рабочий цикл состоит из нескольких этапов. На первой стадии устройство сканирует пространство и обнаруживает цели в радиусе до 320 километров. Для каждой обнаруженной цели радар формирует дополнительные лучи, чтобы уточнить ее скорость. После чего система «сопровождает» ранее выбранные цели, уточняя по ходу их координаты. Затем AEGIS управляет выпущенными зенитными ракетами, передавая информацию по радарному лучу и перепрограммируя их в зависимости от маневров цели в автопилотируемый режим. Современные модификации системы позволяют отслеживать и сопровождать одновременно до трехсот целей и направлять до восемнадцати ракет. Однако основное предназначение американской системы ПРО сводится к обнаружению и сопровождению воздушных целей противника на расстоянии не только сотен, но и тысяч километров.

Дуга Кюреджика В частности, одна из систем американской ПРО, способная обнаруживать и отслеживать иранские ракеты за тысячи километров до того, как они достигнут воздушного пространства Израиля, была установлена на радиолокационной базе Кюреджик в турецкой провинции Малатья. Это радиолокационная база, созданная еще в 1961 году, во времена холодной войны, была закрыта спустя тридцать лет, в 1991-м, после распада Советского Союза. Однако в 2010 году на саммите НАТО в Лиссабоне страны-члены альянса решили создать против баллистических и крылатых ракет потенциального противника новую систему противоракетной обороны, интегрированную с национальной системой ПРО США. Это решение вызвало тогда серьезную обеспокоенность России, поскольку развертывание системы противоракетной обороны НАТО, по сути, ограничивало возможности Москвы по нанесению ракетных ударов в случае потенциального военного конфликта с Североатлантическим альянсом. В серии российско-американских переговоров представители США, инициировавших эту идею, пытались убедить Москву, что система ПРО предназначена вовсе не для противостояния с Россией, а для защиты Европы и Израиля от иранских и северокорейских ракет. В 2012 году, спустя два года после принятия решения о создании системы противоракетной обороны НАТО, США разместили на базе Кюреджик AN/TPY-2 - радар раннего предупреждения и сопровождения. Важно учесть, что командование и управление всеми развернутыми на базе элементами, включая сам радар, находились исключительно в распоряжении командования ВВС НАТО, которое управляет ими с базы Рамштайн в Германии. (На этой базе дислоцируется также командование войск США в Европе. — Ред.) По словам независимых военных экспертов, РЛС AN/TPY-2 мгновенно регистрирует и отслеживает баллистические ракеты, запущенные с расстояния нескольких тысяч километров, в том числе с территории Российской Федерации и Ирана, передает собранную информацию на боевые системы США AEGIS Ashore, развернутые в Польше и Румынии, а также на корабли ВМС США в Средиземном море, оснащенные системами AEGIS.