В Израиле заявили, что у них «нет выбора»
Министр обороны Израиля Йоав Галант поговорил по телефону со своим американским коллегой Ллойдом Остином. Об этом сообщает военный обозреватель израильского издания Walla Барак Равид.
По его данным, Галант сказал Остину, что у Израиля нет иного выбора, кроме как ответить на беспрецедентную воздушную атаку Ирана.
Галант подчеркнул, что Израиль не может смириться с новой реальностью, в которой по нему запускают баллистические ракеты, а он не отвечает. Израиль также не может смириться с ситуацией, когда всякий раз, когда он будет действовать в Сирии, Иран будет отвечать атакой на Израиль со своей территории, указал министр обороны еврейского государства.
Остин, со своей стороны, сказал Галанту примерно то же, что и президент США Байден премьер-министру Биньямину Нетаньяху во время их беседы в субботу. Он заявил, что нужно сделать все, чтобы избежать дальнейшей эскалации в регионе.