В Израиле заявили, что у них «нет выбора»

По его данным, Галант сказал Остину, что у Израиля нет иного выбора, кроме как ответить на беспрецедентную воздушную атаку Ирана.

Галант подчеркнул, что Израиль не может смириться с новой реальностью, в которой по нему запускают баллистические ракеты, а он не отвечает. Израиль также не может смириться с ситуацией, когда всякий раз, когда он будет действовать в Сирии, Иран будет отвечать атакой на Израиль со своей территории, указал министр обороны еврейского государства.

Остин, со своей стороны, сказал Галанту примерно то же, что и президент США Байден премьер-министру Биньямину Нетаньяху во время их беседы в субботу. Он заявил, что нужно сделать все, чтобы избежать дальнейшей эскалации в регионе.