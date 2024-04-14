Запад вызывает послов Ирана на ковер

МИД Бельгии вызвал посла Ирана в связи с ударом по Израилю. Об этом говорится в сообщении бельгийского внешнеполитического ведомства, опубликованном на его официальном сайте.

«Бельгия вызывает посла Исламской Республики Иран и строго осуждает удар Ирана по Израилю», - говорится в документе.

МИД Чехии также вызвал посла Ирана в республике после иранской атаки на Израиль.

«Я сегодня решил вызвать посла Ирана, - написал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в Х (ранее Twitter). - Чешская дипломатия дала понять Ирану, что он перешел все границы, напав на Израиль. Иранский режим ставит под угрозу безопасность в регионе».

Посла Ирана вызвали и в МИД Франции. Пресс-служба ведомства сообщает, что посол Ирана во Франции Мохаммед Амин-Неджад был вызван сегодня в МИД, где до его внимания было доведено, что официальный Париж решительно осуждает нападение Ирана на Израиль.