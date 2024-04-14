Резкие заявления советника Хаменеи по Южному Кавказу
Баку и Москва обнародовали свою позицию в отношении Брюссельского саммита с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна, госсекретаря США Энтони Блинкена и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Москва расценила эту встречу, как «часть планов Запада превратить Армению в плацдарм на Южном Кавказе», а Азербайджан предупредил, что «формирование Западом разделительных линий в регионе приведет к опасным последствиям».
Однако Иран, воспринимающий Южный Кавказ зоной своих жизненных интересов, с не меньшим гневом, чем Россия, относящийся к планам Запада укрепиться в регионе посредством возрождения Армении, официальное отношение к брюссельской встрече публично не выразил.
Тем не менее, советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, бывший министр иностранных дел Али Акбар Велаяти в интервью, опубликованном 11 апреля в издании «Аль-Маядин», выступил с резкими заявлениями в ответ на планы Запада на Южном Кавказе.
«На днях Европейский союз и США, то есть НАТО, встретились в Брюсселе и приняли новый план незаконного вмешательства в Южно-Кавказский регион, вовлечения в дела стран региона», — сказал Велаяти.
По словам советника иранского лидера, США и Европейский союз четко заявили, что «хотят вторгнуться в этот уязвимый регион». Велаяти отметил, что Запад обосновал это намерением способствовать миру между Арменией и Азербайджаном в регионе, но на самом деле его намерения – «оправдать свое военное присутствие путем нанесения удара по независимости и безопасности стран региона».
Велаяти добавил, что новый план Запада в отношении региона основан на инициативе США и «помощи некоторых стран-посредников в регионе» (нетрудно догадаться, что советник иранского лидера имеет в виду Турцию, - ред.).
«Следует отметить, что около двух лет назад в этом направлении проводились определенные мероприятия под другим названием и фасадом. В рамках этой деятельности Запад пытался способствовать налаживанию коммуникаций для энергопередачи между странами этого региона. На первый взгляд это может выглядеть красиво, но настоящая цель заключалась в том, чтобы создать напряженность внутри региона», — добавил советник лидера Ирана.
Велаяти считает, что реализация этого «вредоносного плана» приведет к «удару по важным и стратегически важным интересам народов региона». Помимо прочего, добавил он, «рухнут исторические границы в регионе и образуются разделительные линии, что станет предлогом в руках западных стран, а западные страны во главе с Америкой подольют масла в огонь в регионе, создавая новые конфликты между соседями». Позже, «используя эти противоречия в качестве предлога, Запад якобы обеспечит свое участие в регионе под именем посредника, регулирующего конфликты».
Велаяти добавил, что США, как руководящая сила НАТО, «всегда стремились добиться военно-политического участия на юге России или севере Ирана и для этого использовали энергетические ресурсы Каспийского и Центральноазиатского регионов в качестве предлога».
«Иран выступил против этого принципа, и в результате планы НАТО практически рухнули. Сначала некоторые страны региона поддержали этот план, но Исламская Республика выступила против него и выразила свою позицию мудро и последовательно», - заявил советник Хаменеи.
По мнению Велаяти, эти планы Запада были «частью более широкого плана расширения НАТО на восток».
Советник иранского лидера заявил, что «намерения Запада построить однополярный мир оказались тщетными», а в 2022 году между Китаем и Россией образовался практически новый альянс. Он добавил, что «оппозиционные Западу развивающиеся страны объединились в таких форматах, как Шанхайская организация сотрудничества и БРИКС, Иран же сформировал свою ось сопротивления на Ближнем Востоке», а «революционные страны Западной Азии обеспечили доминирование в своих регионах».
«Поэтому высокопоставленный представитель США недавно заявил, что Запад должен сломать стратегическую монополию в Ормузском заливе и Балтийском море ради своих будущих планов энергоснабжения. Это можно сделать только через Южный Кавказ», — сказал Велаяти.
Как отметил высокопоставленный иранский чиновник, президент России Владимир Путин еще до начала войны против Украины заявил, что «границы Южного Кавказа являются границами бывшего СССР». Но война в Украине привела к тому, что позиции России на Южном Кавказе начали ослабевать, «дошло даже до того, что Иран стал единственной страной в регионе, которая выступила против насильственного открытия коридора, желаемого Турцией».
По его словам, многие аналитики считают, что ослабление позиций России в регионе приведет к превращению НАТО в соседа Ирана. «Но мы занимаем решительную позицию, и готовы противостоять любой такой силе. Иран по-прежнему считает, что формат 3+3 является решением проблем Южного Кавказа. Исламская Республика имеет исторические отношения с народами двух стран региона - Азербайджана и Армении, сохранение независимости и территориальной целостности этих стран крайне важно», — сказал Велаяти.
«Мы четко предупредили, что Исламская Республика не позволит посягать на свою безопасность ни одной стране, организации или союзу. Южный Кавказ является важной частью зоны безопасности Ирана, и мы всегда будем защищать безопасность, независимость и территориальную целостность стран этого региона. США, Европейский союз и НАТО не будут отменять это решение, принятое недавно в Брюсселе, они попытаются реализовать его любым способом», — добавил советник иранского лидера.