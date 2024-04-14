Резкие заявления советника Хаменеи по Южному Кавказу

Отдел информации 20:27

Баку и Москва обнародовали свою позицию в отношении Брюссельского саммита с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна, госсекретаря США Энтони Блинкена и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Москва расценила эту встречу, как «часть планов Запада превратить Армению в плацдарм на Южном Кавказе», а Азербайджан предупредил, что «формирование Западом разделительных линий в регионе приведет к опасным последствиям». Однако Иран, воспринимающий Южный Кавказ зоной своих жизненных интересов, с не меньшим гневом, чем Россия, относящийся к планам Запада укрепиться в регионе посредством возрождения Армении, официальное отношение к брюссельской встрече публично не выразил. Тем не менее, советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, бывший министр иностранных дел Али Акбар Велаяти в интервью, опубликованном 11 апреля в издании «Аль-Маядин», выступил с резкими заявлениями в ответ на планы Запада на Южном Кавказе.

«На днях Европейский союз и США, то есть НАТО, встретились в Брюсселе и приняли новый план незаконного вмешательства в Южно-Кавказский регион, вовлечения в дела стран региона», — сказал Велаяти. По словам советника иранского лидера, США и Европейский союз четко заявили, что «хотят вторгнуться в этот уязвимый регион». Велаяти отметил, что Запад обосновал это намерением способствовать миру между Арменией и Азербайджаном в регионе, но на самом деле его намерения – «оправдать свое военное присутствие путем нанесения удара по независимости и безопасности стран региона». Велаяти добавил, что новый план Запада в отношении региона основан на инициативе США и «помощи некоторых стран-посредников в регионе» (нетрудно догадаться, что советник иранского лидера имеет в виду Турцию, - ред.). «Следует отметить, что около двух лет назад в этом направлении проводились определенные мероприятия под другим названием и фасадом. В рамках этой деятельности Запад пытался способствовать налаживанию коммуникаций для энергопередачи между странами этого региона. На первый взгляд это может выглядеть красиво, но настоящая цель заключалась в том, чтобы создать напряженность внутри региона», — добавил советник лидера Ирана. Велаяти считает, что реализация этого «вредоносного плана» приведет к «удару по важным и стратегически важным интересам народов региона». Помимо прочего, добавил он, «рухнут исторические границы в регионе и образуются разделительные линии, что станет предлогом в руках западных стран, а западные страны во главе с Америкой подольют масла в огонь в регионе, создавая новые конфликты между соседями». Позже, «используя эти противоречия в качестве предлога, Запад якобы обеспечит свое участие в регионе под именем посредника, регулирующего конфликты».

Велаяти добавил, что США, как руководящая сила НАТО, «всегда стремились добиться военно-политического участия на юге России или севере Ирана и для этого использовали энергетические ресурсы Каспийского и Центральноазиатского регионов в качестве предлога». «Иран выступил против этого принципа, и в результате планы НАТО практически рухнули. Сначала некоторые страны региона поддержали этот план, но Исламская Республика выступила против него и выразила свою позицию мудро и последовательно», - заявил советник Хаменеи. По мнению Велаяти, эти планы Запада были «частью более широкого плана расширения НАТО на восток». Советник иранского лидера заявил, что «намерения Запада построить однополярный мир оказались тщетными», а в 2022 году между Китаем и Россией образовался практически новый альянс. Он добавил, что «оппозиционные Западу развивающиеся страны объединились в таких форматах, как Шанхайская организация сотрудничества и БРИКС, Иран же сформировал свою ось сопротивления на Ближнем Востоке», а «революционные страны Западной Азии обеспечили доминирование в своих регионах».