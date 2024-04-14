По его словам, теперь Россия полностью поддерживает Иран в его противостоянии с Израилем: «Давайте держать в голове, что Иран является нашим политическим союзником. Иран – одна из немногих стран, которые прямо поддержали Россию в нашей войне. Поэтому, кому мы желаем победы? Ирану мы желаем, конечно же, победы».

Российский пропагандист, публицист Сергей Мардан в эфире программы «Соловьев Live» заявил, что Тегеран стал одним из немногих, кто поддержал Москву во время вторжения российской армии в Украину.

При этом пропагандист не стал называть иранцев «братьями», но назвал «соратниками»: «Соратниками, от слова единая рать, единое войско».

Он также предположил, что у Израиля есть около 200 ядерных боеголовок, и он может применить их против Ирана: «В Израиле есть порядка двухсот ядерных боеголовок, а кто сказал, что у этих идиотов не хватит мозга их применить».

«Вообще было бы неплохо, чтобы было сбито несколько американских самолетов. Хотя и израильских тоже, безусловно», — сказал Мардан.