Рамиль Алиев, собкор 20:39

15 апреля при совместной организации Министерства цифрового развития и транспорта и Государственного агентства по туризму была проведена встреча с представителями транспортного и туристического секторов. Как сообщает haqqin.az, на мероприятии с участием министра цифрового развития и транспорта Рашада Набиева и председателя Государственного агентства по туризму Фуада Нагиева были представлены руководители ЗАО «Азербайджанские Авиалинии», ЗАО «Азербайджанские железные дороги», Агентства наземного транспорта Азербайджана и Ассоциации туристических агентств Азербайджана.

Рашад Набиев рассказал о проделанных и запланированных работах в стране по таким глобально признанным характеристикам, как доступность, безопасность, устойчивость, которые делают транспортную систему более доступной для туристов. Фуад Нагиев подчеркнул, что развитие сферы внутреннего и въездного туризма напрямую связано с транспортной системой и инфраструктурой, а также выделил важность синхронного развития существующих отраслей. «Не случайно в январе-марте 2024 года в страну прибыло на 39% больше туристов, чем за тот же период прошлого года», — указывается в сообщении.