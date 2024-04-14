Рашад Набиев и Фуад Нагиев встретились и порешали почти официоз
15 апреля при совместной организации Министерства цифрового развития и транспорта и Государственного агентства по туризму была проведена встреча с представителями транспортного и туристического секторов.
Как сообщает haqqin.az, на мероприятии с участием министра цифрового развития и транспорта Рашада Набиева и председателя Государственного агентства по туризму Фуада Нагиева были представлены руководители ЗАО «Азербайджанские Авиалинии», ЗАО «Азербайджанские железные дороги», Агентства наземного транспорта Азербайджана и Ассоциации туристических агентств Азербайджана.
Рашад Набиев рассказал о проделанных и запланированных работах в стране по таким глобально признанным характеристикам, как доступность, безопасность, устойчивость, которые делают транспортную систему более доступной для туристов.
Фуад Нагиев подчеркнул, что развитие сферы внутреннего и въездного туризма напрямую связано с транспортной системой и инфраструктурой, а также выделил важность синхронного развития существующих отраслей.
«Не случайно в январе-марте 2024 года в страну прибыло на 39% больше туристов, чем за тот же период прошлого года», — указывается в сообщении.
В ходе встречи обсуждалась роль эффективной транспортной системы в развитии туризма, важность государственно-частного партнерства, а также вопросы, представляющие интерес для компаний в сфере воздушного и наземного транспорта (железнодорожный и автомобильный транспорт).
Более того, было отмечено, что по оценке Международной организации гражданской авиации (ИКАО) соответствие международным стандартам по обеспечению безопасности полетов в Азербайджане было установлено на уровне 80%.
Наряду с этим во время встречи были заслушаны предложения представителей туристических компаний и транспортных структур.