Баку и Ташкент обсудили 10 новых направлений сотрудничества

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял в понедельник, 15 апреля, министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, прибывшего в Ташкент для участия во второй министерской встрече по стратегическому диалогу «Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива». Об этом сообщается на сайте президента Узбекистана.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего расширения стратегического партнерства и многогранного сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном. Особое внимание было уделено перспективным проектам по 10 новым направлениям сотрудничества.

Стороны также рассмотрели график предстоящих встреч и мероприятий на высоком уровне.

«С удовлетворением отмечено, что благодаря регулярным и продуктивным контактам двусторонние отношения вышли на качественно новый уровень, наполнились конкретным содержанием. В прошлом году товарооборот вырос на 27 процентов. Реализуются проекты кооперации в автомобилестроении, электротехнической, энергетической, текстильной и аграрной отраслях. Начал деятельность Совместный инвестиционный фонд. Был также рассмотрен график предстоящих встреч и мероприятий на высшем уровне», - сообщается на сайте президента Узбекистана.