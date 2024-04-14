Леонид Швец, автор haqqin.az 20:57

Ракетно-дроновая атака Ирана на Израиль 14 апреля вызвала две противоречивые реакции. В то время как одни радовались смехотворному результату, другие качали головой, наблюдая, каких масштабов достигла иранская ударная мощь. Понятна радость первых, но из соображений будущей безопасности следует больше сосредоточиться на озабоченности вторых. Никто не сомневался в колоссальной разнице уровней военно-технического развития Ирана и Израиля. То, чем Иран нападал, несравнимо по сложности с тем, чем Израиль отбивался. Однако есть ряд обстоятельств, которые заставляют не на шутку напрячься.

Во-первых, о нападении было известно заранее, Тегеран буквально предупредил о нем ряд столиц, а через них – Вашингтон. Во-вторых, которое проистекает из во-первых, это позволило подготовиться к отражению не только силам обороны Израиля, но и подключить оборонные возможности США, Британии, Франции и Иордании, даже радарная база Кюреджик в Турции удачно поучаствовала в обнаружении целей, данные о которых затем поступали средствам ПВО. В-третьих, Иран рассчитал свой удар таким, чтобы он произвел необходимое впечатление, но не привел к сколько-нибудь значительному количеству жертв и разрушений, чтобы ярость возмездия вызвала бы немедленный и страшный ответный удар. В-четвертых, и оно напрямую связано с в-третьих, ракеты и дроны летели с территории Ирана, преодолевая огромное расстояние и давая время их засечь и сбить. Если бы хотя бы часть всего этого летела из расположений иранских прокси в Сирии, Ираке и Ливане, с короткой дистанции, удар по Израилю оказался бы куда разрушительней.

Как охарактеризовала произошедшее специалист по Ближнему Востоку Марианна Беленькая, Израиль защитился с помощью «максимума» от иранского нападения с помощью «минимума». А если бы всех этих благоприятных для обороны обстоятельств не было? Если бы пришлось «минимумом» отбивать «максимум»? Что такое неожиданная атака, которую проспала разведка и военное командование, ужасным образом проиллюстрировал 7 октября ХАМАС, действовавший не бог весть какими силами. Сейчас Тегеран изо всех сил жмет на все доступные ему дипломатические кнопки, чтобы избежать удара возмездия. Дескать, квиты: вы уничтожили наших генералов в Дамаске, мы в ответ шарахнули, внушительно и при этом не больно, на том и остановимся.