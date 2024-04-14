Зачем Патрушев звонил главе Совета нацбезопасности Израиля

Израильские СМИ сообщают, что Патрушев призвал Израиль к сдержанности в отношении Ирана и ситуации на Ближнем Востоке.

«В контексте обострения обстановки на Ближнем Востоке Патрушевым отмечена необходимость проявления всеми сторонами сдержанности в целях недопущения дальнейшей эскалации конфликта», – отмечается в заявлении аппарата Совбеза РФ.

Кроме того, Патрушев добавил, что российская сторона выступает за урегулирование ситуации при помощи политико-дипломатических инструментов. Также сообщается, что Патрушев обсудил с Ханегби пути решения гуманитарных проблем в секторе Газа.