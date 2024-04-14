Италия закрывает консульство в Тегеране
Итальянское консульство в Тегеране заявило, что закрыто для посещений с 14 апреля до дальнейшего уведомления.
В сообщении дипмиссии в X (ранее Twitter) говорится, что оказание консульских услуг «соотечественникам по-прежнему гарантировано». Указаны также адрес электронной почты и номер телефона для экстренной связи.
МИД республики не рекомендует совершать путешествия в Иран «в любом качестве».
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