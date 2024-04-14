Россия быстро восстановила поврежденные атаками НПЗ Reuters
Россия смогла быстро отремонтировать некоторые из ключевых нефтеперерабатывающих заводов, которые подверглись ударам украинских беспилотников. Об этом свидетельствуют подсчеты Reuters.
По подсчетам, общая мощность первичной переработки нефти в России, простаивающая из-за беспилотников, сократилась до 90 500 тонн в сутки (660 000 баррелей в сутки) с примерно 123 800 тонн в сутки (907 000 баррелей в сутки) ранее.
После того как 2 апреля был нанесен удар по заводу «Танеко», не было никаких сообщений об атаках на крупные российские НПЗ. Россия быстро восстанавливает свои НПЗ, несмотря на трудности с получением западных технологий, пишет агентство.
Это касается Рязанского НПЗ, который вернул в эксплуатацию установки первичной переработки нефти CDU-4 и главную установку CDU-6. Также вернулись в эксплуатацию установки Куйбышевского НПЗ, который ремонтирует CDU-4, установку CDU-5 и ранее остановленную на техническое обслуживание установку CDU-6.
В целом совокупные мощности по первичной переработке нефти в России, выведенные из строя из-за различных остановок и технического обслуживания, ожидаются на уровне 4,4 миллиона тонн в апреле, по сравнению с 4,1 миллиона тонн в марте.