Россия смогла быстро отремонтировать некоторые из ключевых нефтеперерабатывающих заводов, которые подверглись ударам украинских беспилотников. Об этом свидетельствуют подсчеты Reuters.

По подсчетам, общая мощность первичной переработки нефти в России, простаивающая из-за беспилотников, сократилась до 90 500 тонн в сутки (660 000 баррелей в сутки) с примерно 123 800 тонн в сутки (907 000 баррелей в сутки) ранее.

После того как 2 апреля был нанесен удар по заводу «Танеко», не было никаких сообщений об атаках на крупные российские НПЗ. Россия быстро восстанавливает свои НПЗ, несмотря на трудности с получением западных технологий, пишет агентство.

Это касается Рязанского НПЗ, который вернул в эксплуатацию установки первичной переработки нефти CDU-4 и главную установку CDU-6. Также вернулись в эксплуатацию установки Куйбышевского НПЗ, который ремонтирует CDU-4, установку CDU-5 и ранее остановленную на техническое обслуживание установку CDU-6.

В целом совокупные мощности по первичной переработке нефти в России, выведенные из строя из-за различных остановок и технического обслуживания, ожидаются на уровне 4,4 миллиона тонн в апреле, по сравнению с 4,1 миллиона тонн в марте.