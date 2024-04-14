Doğuş Teknoloji поделится своим опытом в сфере кибербезопасности
Doğuş Teknoloji, оказывающая своим клиентам профессиональную поддержку, предлагая им технологии кибербезопасности и тем самым повышая их устойчивость в этой области, подчеркивает особую важность инвестирования в кибербезопасность в страховом секторе.
Заместитель генерального директора Doğuş Teknoloji по операциям и кибербезопасности Эрай Гезенер заявил, что «с ускорением цифровой трансформации и все расширяющимся использованием интернета число и сложность киберугроз также возросли. Поскольку страховой сектор оперирует с данными клиентов, финансовой и другой конфиденциальной информацией, кибербезопасность имеет здесь жизненно важное значение. Поэтому очень важно обладать гибким видением, соответствующим требованиям времени...».
Doğuş Teknoloji готовится к участию в саммите Insurtech, который пройдет в Азербайджане 16 апреля при поддержке Центрального банка Азербайджана, где поделится своими рекомендациями по внедрению стратегии одного из важнейших элементов цифровизации – кибербезопасности в страховом секторе Азербайджана.
В процессе цифровизации безопасность и конфиденциальность данных стали одними из наиболее важных вопросов, требующих особого внимания. Doğuş Teknoloji считает, что в будущем проактивный подход к кибербезопасности станет еще более важным, и подчеркивает, что прогнозирование и оценка потенциальных угроз позволят минимизировать возможные риски. Учитывая, что киберзлоумышленники постоянно изобретают новые методы, и сложность угроз будет все более возрастать, Doğuş Teknoloji разрабатывает для своих клиентов дальновидные стратегии кибербезопасности.
Кибербезопасность имеет важное значение для страховой отрасли
Страховой сектор оперирует с данными клиентов, финансовой и другой конфиденциальной информацией, поэтому кибербезопасность имеет здесь жизненно важное значение. Кибератаки могут серьезно нарушить работу страховых компаний и подвергнуть их юридической ответственности в случае кражи или компрометации данных клиентов. Поэтому для повышения доверия клиентов и корпоративного имиджа страховых компаний большое значение имеет создание мощной инфраструктуры кибербезопасности, постоянное обновление мер безопасности и повышение осведомленности своего персонала в области безопасности путем проведения соответствующих тренингов.
Doğuş Teknoloji готовится к участию в саммите Insurtech, который пройдет в Азербайджане 16 апреля при поддержке Центрального банка Азербайджана, где будут обсуждаться технологическая трансформация и инновации страхового сектора в Азербайджане, а также возможности внедрения стратегии одного из важнейших элементов цифровизации – кибербезопасности в этом секторе.
Эрай Гезенер, заместитель гендиректора по операциям и кибербезопасности Doğuş Teknoloji - одной из компаний, поддерживающих мероприятие, где будут обсуждаться тенденции и возможности цифровизации в страховой отрасли, расскажет на саммите о видении и деятельности компании в области цифровой трансформации и кибербезопасности в Турции и в разных регионах.
В своем заявлении по поводу мероприятия Гезенер отметил: «Кибербезопасность является одним из наиболее важных элементов цифровизации и напрямую влияет на стабильность доходов и деловую репутацию компаний. С ускорением цифровой трансформации и все расширяющимся использованием Интернета число и сложность киберугроз также возросли. Поэтому для здорового прогресса следует предпринять очень серьезные шаги в области кибербезопасности, учитывая жизненные циклы компаний. Мы постоянно стремимся делиться знаниями, приобретенными нами в ходе реализации множества различных проектов в сфере цифровой трансформации в мире, и в частности в Турции, с братским Азербайджаном, как в рамках реализуемых нами проектов, так и в рамках отраслевых мероприятий, в которых мы участвуем. Участвуя в мероприятии Insurtech, организованном при поддержке Центрального банка Азербайджана, мы продолжим поддерживать цифровую трансформацию страны».
О Doğuş Teknoloji
Doğuş Teknoloji основана в 2012 году с видением внести свой вклад в область информационных технологий. Сегодня это технологическая компания, обслуживающая более 10 компаний данного сектора, которая предлагает ориентированные на клиента индивидуальные технологические решения, а также является центром исследований и разработок. Компания со штатом в более 400 человек, средний возраст которых составляет 33 года, внимательно следит за новыми технологиями и входит в число лидеров ИТ-сектора со своей гибкой и основанной на доверии культурой деятельности. Как бренд, развивающий технологии в Турции и на мировом рынке, она оказывает поддержку в сфере технологических услуг по множеству направлений, таких как автомобилестроение, финансы, факторинг, лизинг операционного парка, техосмотр транспортных средств, страховые программы, программы лояльности и системы электронной коммерции. Компания обладает широким опытом в предложении высокоуровневых корпоративных решений в сферах роботизации, анализа данных и прогнозирования, искусственного интеллекта и машинного обучения, генеративного ИИ, разработки мобильных и веб-приложений, управлении предприятием и отношениями с клиентами, пользуясь возможностями и поддержкой 24 разнообразных деловых партнеров по всему миру.