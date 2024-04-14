Doğuş Teknoloji поделится своим опытом в сфере кибербезопасности

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Doğuş Teknoloji, оказывающая своим клиентам профессиональную поддержку, предлагая им технологии кибербезопасности и тем самым повышая их устойчивость в этой области, подчеркивает особую важность инвестирования в кибербезопасность в страховом секторе. Заместитель генерального директора Doğuş Teknoloji по операциям и кибербезопасности Эрай Гезенер заявил, что «с ускорением цифровой трансформации и все расширяющимся использованием интернета число и сложность киберугроз также возросли. Поскольку страховой сектор оперирует с данными клиентов, финансовой и другой конфиденциальной информацией, кибербезопасность имеет здесь жизненно важное значение. Поэтому очень важно обладать гибким видением, соответствующим требованиям времени...». Doğuş Teknoloji готовится к участию в саммите Insurtech, который пройдет в Азербайджане 16 апреля при поддержке Центрального банка Азербайджана, где поделится своими рекомендациями по внедрению стратегии одного из важнейших элементов цифровизации – кибербезопасности в страховом секторе Азербайджана.

В процессе цифровизации безопасность и конфиденциальность данных стали одними из наиболее важных вопросов, требующих особого внимания. Doğuş Teknoloji считает, что в будущем проактивный подход к кибербезопасности станет еще более важным, и подчеркивает, что прогнозирование и оценка потенциальных угроз позволят минимизировать возможные риски. Учитывая, что киберзлоумышленники постоянно изобретают новые методы, и сложность угроз будет все более возрастать, Doğuş Teknoloji разрабатывает для своих клиентов дальновидные стратегии кибербезопасности. Кибербезопасность имеет важное значение для страховой отрасли Страховой сектор оперирует с данными клиентов, финансовой и другой конфиденциальной информацией, поэтому кибербезопасность имеет здесь жизненно важное значение. Кибератаки могут серьезно нарушить работу страховых компаний и подвергнуть их юридической ответственности в случае кражи или компрометации данных клиентов. Поэтому для повышения доверия клиентов и корпоративного имиджа страховых компаний большое значение имеет создание мощной инфраструктуры кибербезопасности, постоянное обновление мер безопасности и повышение осведомленности своего персонала в области безопасности путем проведения соответствующих тренингов. Doğuş Teknoloji готовится к участию в саммите Insurtech, который пройдет в Азербайджане 16 апреля при поддержке Центрального банка Азербайджана, где будут обсуждаться технологическая трансформация и инновации страхового сектора в Азербайджане, а также возможности внедрения стратегии одного из важнейших элементов цифровизации – кибербезопасности в этом секторе. Эрай Гезенер, заместитель гендиректора по операциям и кибербезопасности Doğuş Teknoloji - одной из компаний, поддерживающих мероприятие, где будут обсуждаться тенденции и возможности цифровизации в страховой отрасли, расскажет на саммите о видении и деятельности компании в области цифровой трансформации и кибербезопасности в Турции и в разных регионах.