Зеленский обратился к Западу: «Проявите политическую волю»

Президент Владимир Зеленский призвал страны Запада защитить Украину так же, как они защитили Израиль во время недавней ракетной атаки Ирана. Сообщение об этом украинский лидер опубликовал в своем телеграм-канале.

«Защитив Израиль, свободный мир продемонстрировал, что именно такое единение не только возможно, но и полностью эффективно. Решительные действия союзников не допустили успеха террора и потери инфраструктуры и заставили агрессора остыть. То же возможно и в защите от террора Украины, которая, как и Израиль, не является членом НАТО. И для этого не нужна активация 5-й статьи, достаточно лишь политической воли», – написал Зеленский.

«Шахеды» в небе Украины звучат так же, как и в небе Ближнего Востока. Баллистика везде бьет одинаково, если ее не сбить. Небо Европы могло бы уже давно получить именно такую защиту, которая нужна, если бы так же и Украина имела похожую полную поддержку партнеров в сбивании дронов и ракет. Террор должен проигрывать везде и полностью, а не где-то больше, а где-то меньше», - заявил президент Украины.

В ночь на воскресенье Иран выпустил по территории Израиля более 300 ракет и беспилотников. По данным израильских и западных военных, ПВО Израиля и его союзников при поддержке военных самолетов США, Великобритании и Франции сбили 99% этих снарядов.