Обнародована программа визита Жапарова в Азербайджан
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров планирует посетить Азербайджан 24-25 апреля, заявил посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Осмоналиев «Sputnik Кыргызстан».
По его словам, в ходе визита ожидается подписание более 10 документов.
Также будет обсуждаться реализация уже достигнутых договоренностей, в первую очередь строительство пятизвездочного отеля на берегу Иссык-Куля.
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