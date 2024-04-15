Российская пропагандистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян в ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» предложила способ борьбы с теми, кто против политики России и президента РФ Владимира Путина.

В передаче Симоньян назвала покинувших Россию после начала войны РФ против Украины «поуехавшей вырусью».

По словам Симоньян, у «понауехавших» весной «случилось обострение», «активизировалась ностальгия»: «Есть у них от этого один антидепрессант, такой аутотренинг, самопсихотерапия – это виселицы. Они все видят себя вешателями. Вот на этой неделе они опять расписались о том, как они будут нас всех вешать».

Из слов Симоньян непонятно, чьи заявления или публикации натолкнули ее на такие рассуждения. В изложении главреда RT к таким выводам пришел «коллективный Макакашин – смесь Макаревича с Кашиным»: «Сидит где-то у себя в дождливом Лондоне, и подступает к нему страшная тоска, эта предательская, страшная мысль: «А что же я сделал, а может быть, я что-то сделал не так, зачем же я уехал? Был бы я сейчас на своей родине, я же гений на белом коне. Я бы пел сейчас в унисон сейчас со своей страной. А может быть, даже был запевалой в этом хоре, мне же все равно, в конце концов, о чем петь». И вот этот могильный холод возможно совершенной ошибки накрывает его, и сразу он себе представляет виселицы – психотерапия. Слева висит Соловьев, справа висит Симоньян, а по центру даже страшно, кто в его сладостных мечтах висит».