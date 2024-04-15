«Нужно вешать и дисциплина»: Симоньян знает, как бороться с противниками России видео
Российская пропагандистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян в ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» предложила способ борьбы с теми, кто против политики России и президента РФ Владимира Путина.
В передаче Симоньян назвала покинувших Россию после начала войны РФ против Украины «поуехавшей вырусью».
По словам Симоньян, у «понауехавших» весной «случилось обострение», «активизировалась ностальгия»: «Есть у них от этого один антидепрессант, такой аутотренинг, самопсихотерапия – это виселицы. Они все видят себя вешателями. Вот на этой неделе они опять расписались о том, как они будут нас всех вешать».
Из слов Симоньян непонятно, чьи заявления или публикации натолкнули ее на такие рассуждения. В изложении главреда RT к таким выводам пришел «коллективный Макакашин – смесь Макаревича с Кашиным»: «Сидит где-то у себя в дождливом Лондоне, и подступает к нему страшная тоска, эта предательская, страшная мысль: «А что же я сделал, а может быть, я что-то сделал не так, зачем же я уехал? Был бы я сейчас на своей родине, я же гений на белом коне. Я бы пел сейчас в унисон сейчас со своей страной. А может быть, даже был запевалой в этом хоре, мне же все равно, в конце концов, о чем петь». И вот этот могильный холод возможно совершенной ошибки накрывает его, и сразу он себе представляет виселицы – психотерапия. Слева висит Соловьев, справа висит Симоньян, а по центру даже страшно, кто в его сладостных мечтах висит».
Маргарита Симоньян заявила о необходимости вешать тех, кто борется с Путиным.— Новости «Агентства» (@agents_media) April 15, 2024
▪️Главред RT Маргарита Симоньян в ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на «России 1» снова вернулась к вопросу о «понауехавших» и противниках Владимира Путина в России.
▪️Симоньян… pic.twitter.com/3Qilv2pqPn
Симоньян недовольна тем, что российских оппозиционеров и независимых журналистов воспевают на Западе. Она привела в пример Николая I, который заставил власти Франции снять с показа спектакль о похождениях Екатерины II, пригрозив прислать туда «300 тысяч зрителей в серых шинелях», как в 1812 году.
Для противников власти внутри страны Симоньян предложила вернуть практики графа Михаила Муравьева, которого прозвали «вешателем» после подавления польского восстания 1863 года: «Был в нашей истории такой граф Муравьев, вешатель всем известный. Он был родственник повешенного декабриста – другого Муравьева. И когда ему на это пеняли, он говорил: «Я не из тех Муравьевых, которых вешали. Я из тех Муравьевых, которые вешают сами». И действительно, повесил публично 128 боевиков, которых, естественно, западная пресса называла никакими не боевиками, а инсургентами, повстанцами... И я что хочу сказать: вот такие вешатели нам нужны... Уж не знаю, дойдет до Польши или нет, но на тех территориях, которые уже наши, очень нам нужна... дисциплина...»