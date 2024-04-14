Ситуация с платежными переводами из России в Турцию «напряженная»

Ситуация вокруг платежных переводов из РФ в Турцию остается «напряженной», заявил РИА Новости посол России в Турции Алексей Ерхов.

«Ситуация сохраняется очень серьезная. Не побоюсь сказать, напряженная. Американцы и евросоюзовцы с упорством, достойным лучшего применения, целенаправленно разрушают здание российско-турецкого торгово-экономического сотрудничества, кропотливо возводившееся обеими сторонами в течение длительного времени», — заявил российский дипломат.

По мнению Ерхова, Запад пытается «блокировать расчеты по тем сделкам, которые им по каким-то причинам не нравятся, прежде всего таким, которые, как им кажется, подпадают под их санкции».

Ерхов добавил, что турецкие банки «практикуют так называемый overcompliance», то есть пытаются перестраховаться, чтобы не попасть под вторичные санкции США.

О проблемах в расчетах РФ с Турцией стало известно в январе — после того, как президент США Джо Байден подписал указ об ужесточении санкционного режима, пригрозив банкам по всему миру отключением от мировой долларовой системы за сделки с российским ВПК. В апреле американские чиновники усилили давление и начали грозить персональными санкциями топ-менеджерам кредитных организаций, работающих с Россией. В результате резко возросло количество отказов в проведении платежей от комплаенс-контроля без разъяснения причин.

Под ударом оказалась российская торговля с Турцией: турецкий экспорт в РФ по итогам первого квартала обвалился на 33,7% и после резкого взлета в 2023 году практически вернулся на довоенные уровни — $500–600 млн в месяц. Хотя российские дипломаты еще в феврале начали переговоры с Турцией, обещая «провести работу» и «защитить участников внешнеэкономической деятельности», результатов эти переговоры не дали.