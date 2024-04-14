Украина в последний момент отказалась от сделки с Турцией и Россией

По сведениям агентства, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен был объявить о соглашении 30 марта, а переговоры продолжались до этого в течение двух месяцев.

Россия и Украина при посредничестве Турции почти согласовали договор о безопасности судоходства в Черном море, однако Киев в последний момент передумал его одобрять. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Как сказано в сообщении, к заключению договора о безопасности судоходства в числе прочего призывала ООН. Черное море остается важнейшим путем для поставок на мировые рынки украинского и российского продовольствия.

Собеседники Reuters утверждают, что стороны уже согласовали текст договора, который «обеспечивал безопасность торгового судоходства в Черном море».

Хотя Украина не хотела подписывать документ официально, она согласилась одобрить его, о чем и должен был заявить Эрдоган, сказано в сообщении.

«В самый последний момент Украина неожиданно передумала, и соглашение сорвалось», — цитирует Reuters одного из своих источников.

Причины, по которым Киев отказался заключать соглашение, источникам Reuters не известны.

Журналисты агентства ознакомились с текстом незаключенного соглашения: в нем сказано, что Москва и Киев предоставляют гарантии безопасности торговым судам в Черном море и обязуются не наносить по ним удары, не захватывать их и не обыскивать в том случае, если они идут пустыми или перевозят невоенные грузы.