Иран пугает...

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан сообщил, что Тегеран предупредил Вашингтон о жесткой реакции Исламской Республики на новую атаку Израиля, которую он может предпринять в ответ на иранский удар ракетами и беспилотниками по территории еврейского государства. Соответствующее заявление он сделал в телефонном разговоре с главой МИД Китая Ван И.

«Мы передали Белому дому четкое предупреждение, что в случае провокаций со стороны [Израиля] и повторения террористических атак против безопасности и интересов Ирана ответ и последующие действия Тегерана будут решительными, незамедлительными и масштабными», - приводятся слова Абдоллахиана в сообщении, опубликованном в Telegram-канале иранского внешнеполитического ведомства.