Глава МАГАТЭ заявил об опасной ситуации на Запорожской АЭС

Глава Международного агентства ООН по атомной энергии Рафаэль Гросси рассказал участникам заседания Совета Безопасности ООН об обстрелах Запорожской атомной электростанции, которая в 2022 году была захвачена Россией.

По словам Гросси, 7 апреля станция подверглась прямым ударам — это произошло впервые с ноября 2022 года. Один из ударов пришелся по защитному куполу шестого реактора ЗАЭС, еще два — по объектам вблизи зданий, где расположены реакторы, пострадал по меньшей мере один человек.

Как сказал Гросси, повреждения купола были внешними, но такое нападение «создает очень опасный прецедент удачного удара по защитной оболочке реактора».

Сотрудники ЗАЭС также сообщили МАГАТЭ, что один из дронов ударил по объекту, где производится кислород и водород, два удара были нанесены по учебному центру, а еще один дрон был сбит над турбинным залом Шестого реактора.

«Мы опасно близко подходим к ядерному происшествию. Мы не можем проявлять беспечность и оставлять развитие событий на волю случая. Мы уже сегодня обязаны сделать все, что в наших силах, чтобы минимизировать риск инцидента», - сказал Рафаэль Гросси.

Глава МАГАТЭ не возложил вину за обстрелы станции ни на Украину, ни на Россию, однако заявил, что подобные действия должны немедленно прекратиться.

Запорожская АЭС с весны 2022 года оккупирована российскими войсками, которые при захвате станции использовали танки и другую тяжелую бронетехнику. Москва обвиняет в ударах по ЗАЭС украинских военных, однако в Киеве неоднократно это отвергали.