Армия Израиля сделала заявление

Армия обороны Израиля сохраняет самый высокий уровень готовности и выбирает «соответствующий ответ» на атаку со стороны Ирана. С таким заявлением выступил глава Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви.

«Мы внимательно оцениваем ситуацию и сохраняем самый высокий уровень готовности. Иран столкнется с последствиями своих действий. Мы выберем соответствующий ответ», - сказал Халеви в специальном видеообращении на английском языке. Ролик с его выступлением распространила армейская пресс-служба.

Халеви добавил, что «ЦАХАЛ готов противостоять любой угрозе со стороны Ирана и его сателлитов» и «продолжит выполнение своей миссии по защите Государства Израиль».