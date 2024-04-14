Как сообщает корреспондент haqqın.az, прокурор Орхан Самедов огласил обвинительное заключение на процессе под председательством судьи Лейлы Аскеровой-Мамедовой.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось заседание по уголовному делу Чингиза Мехтиева, обвиняемого в хищении около 400 тысяч манатов госсредств при организации гонок «Формула-1».

Согласно обвинительному заключению, Чингиз Мехтиев искусственно завышал цены на одежду и оборудование для маршалов накануне соревнований «Формулы-1 и присваивал средства. Мошенник также перечислял деньги, выделенные из госбюджета компаниям, открытым на имя его родственников.

В уголовном деле также указывается, что Мехтиев перечислил полученные средства на счета компании, которую открыл на Сейшельских Островах на имя своей матери, и семейного водителя Маиса Абдуллаева. Следствие установило, что Мехтиев присвоил 397 тысяч 852 сотни 82 маната государственных средств.

Кроме того, Мехтиев частями с февраля по ноябрь 2020 года перевел на счет своего брата Заура Мехтиева в американском Bank of America 1 миллион 436 тысяч 735 манатов.

Сам обвиняемый все отрицает. Адвокат Мехтиева попросил первым делом допросить в суде представителя потерпевшего: «Пусть допросят первого потерпевшего, посмотрим, какой нанесен ущерб. В целом есть вопросы, которые нас интересуют».

Ч.Мехтиеву предъявлены обвинения по следующим статьям УК Азербайджана: 179.3.2 (присвоение и растрата в крупном размере), 12.1, 193-1.3.2 (легализация денежных средств, полученных преступным путем), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (должностной подлог). Решением суда он находится под надзором полиции.

Потерпевшей по уголовному делу признана компания Baku City Circuit.

Судебный процесс продолжится 6 мая.