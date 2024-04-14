Около 400 юных дзюдоистов приняли участие в первенстве бакинских сел, которое было организовано Министерством молодежи и спорта, Бакинской службой благоустройства и Федерацией дзюдо Азербайджана.

В соревновании, прошедшем в Спортивно-оздоровительном центре МЧС в Говсанах, приняли участие дзюдоисты не старше 13 лет. Победители получили в качестве приза велосипеды. Все призеры удостоились также денежных вознаграждений.

Основная цель соревнований – формирование здорового образа жизни среди подростков посредством спорта, повышение интереса к дзюдо в селах Баку, достижение массовости в дзюдо и его популяризация.