Нетаньяху заявил, как Израиль ответит Ирану

Израиль ответит на атаку Ирана «мудро, а не на эмоциях». Об этом в понедельник, 15 апреля, заявил премьер министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

«Мы ответим Ирану, но нужно поступить мудро, а не действовать на эмоциях. Их нужно ввести в состоянии стресса так же, как они заставили нас испытывать стресс», — цитирует слова Нетаньяху радиостанции Kan.

По данным радиостанции, Израиль должен будет уведомить об ответной атаке США, чтобы американцы «не оказались в опасности без подготовки». Источник Kan заявил, что такое требование выдвинул Вашингтон.

В то же время замминистра иностранных дел Ирана Али Багери Кани заявил, что Израиль должен знать, что если он ответит на удар Ирана по израильской территории, Тегеран примет контрмеры не через 12 дней, как в прошлый раз, а через секунды.