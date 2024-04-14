Американцы не будут помогать Украине сбивать беспилотники

Соединенные Штаты не намерены сбивать иранские дроны-камикадзе, как делали это с союзниками во время атаки Ирана на Израиль. Война на Ближнем Востоке и война в Украине имеют разную природу. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

На вопрос, готовы ли США так же сбивать иранские дроны-камикадзе, как они делали это в Израиле во время атаки Ирана, он ответил: «Я знал, что этот вопрос возникнет… Речь идет о разных конфликтах, другом воздушном пространстве, разных картинах угроз».

Он также отметил, что с самого начала войны президент Джо Байден дал понять, что США не планируют участвовать в боевых действиях в Украине: «Мы предоставляем Украине вооружение, в котором она нуждается, для защиты ее воздушного пространства. И к сожалению, на сегодняшний день мы не можем сделать этого, поскольку не имеем дополнительного финансирования национальной безопасности, в котором Украина так нуждается»

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль ударными беспилотниками и ракетами. Иран и подконтрольные ему группировки запустили по территории Израиля более 200 дронов и около 150 ракет. Почти все цели, за исключением нескольких баллистических ракет, были сбиты. Военные США при поддержке эсминцев на Ближнем Востоке сбили более 80 дронов-камикадзе и по меньшей мере 6 баллистических ракет, запущенных из Ирана и Йемена.

Ранее в понедельник, 15 апреля, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что ВВС королевства не могут сбивать беспилотники над Украиной, как это было в Израиле. По его словам, это спровоцирует риск эскалации и широкомасштабной войны в Европе.