4 плана спикера Джонсона

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон в понедельник представил четыре отдельных законопроекта о помощи Украине, Израилю, Тайваню и приоритетах национальной безопасности. Об этом информирует The Hill.

Джонсон обнародовал свое предложение во время закрытой конференции Палаты представителей Республиканской партии в понедельник.

По словам двух законодателей от Республиканской партии, которые были на встрече, план состоит в том, чтобы переместить четыре законопроекта под одну процедурную норму, которая бы позволила внесение поправок.

Однако текущий план не содержит никаких положений о границе, по словам представителя Республиканской партии Кевина Херна, это может вызвать оппозицию среди жестких консерваторов, которые утверждают, что любая помощь Украине должна сочетаться с законодательством для решения ситуация на южной границе.