Новые санкции против Ирана

Страны Европейского союза единогласно призвали Израиль не применять ответных мер на атаку Ирана. Об этом сообщило европейское издание американской газеты Politico со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС.

По его словам, Евросоюз хотел "превентивно дать понять Нетаньяху, чтобы он не совершал ничего безумного". Несколько дипломатов подтвердили Politico, что страны ЕС единогласно поддержали данный призыв.

Ожидается, что министры иностранных дел стран - членов ЕС обсудят введение новых санкций против Тегерана на саммите 16 апреля. По данным источников газеты, при единогласном одобрении санкции будут введены уже на этой неделе.