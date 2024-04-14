На территории Наримановского района состоялось открытие огромного и уникального магазина любимой сети Kontakt. На долгожданном открытии посетители смогли насладиться музыкальным выступлением певицы Hiss и шоу-программой, а также получить призы на конкурсах.

На первом этаже магазина, который в 3 раза больше предыдущего Наримановского филиала и имеет общую площадь 3000 м2, представлена цифровая, большая и малая бытовая техника, посуда, а на нижнем этаже — мебель, домашний текстиль. В общей сложности в магазине представлено более 30 000 наименований товаров.

Наряду со всем этим, здесь вы можете сделать свои покупки "вкуснее" с чашкой кофе в бренд-зоне Philips. В то же время в "Детской зоне" есть все условия, чтобы ваши детки смогли повеселиться. Кроме того, у вас также есть возможность эффективнее провести процесс ожидания в очереди с помощью бесплатного WiFi.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ СКИДКИ ДО 60% И ВОЗМОЖНОСТЬ ПОКУПКИ В РАССРОЧКУ ДО 24 МЕСЯЦЕВ ПО СЛУЧАЮ ОТКРЫТИЯ

А теперь поговорим о возможностях, которые привлекают особое внимание каждого. Итак, сеть эксклюзивно по случаю открытия предоставила возможность покупок по самым выгодным условиям. Возможность скидок до 60% при наличной покупке всех видов товаров от малого до крупного обрадовала всех без исключения.

Также клиенты, желающие воспользоваться условиями покупки в рассрочку, обрадовались в рамках кампании открытия. Покупатели на месте оценили возможность приобретения смартфонов, ноутбуков, смарт-часов, наушников в рассрочку на 18 месяцев, телевизоров, бытовой техники, посуды, домашнего текстиля и мебели на 24 месяца без процентов, комиссий и, самое главное, без первоначального взноса.

В дни скидок, которые продлятся до 21 апреля:

- Смарт-часы Kieslect с автономностью до 9 дней и Amoled-экраном теперь стоят не 270, а 130 AZN;

- Стиральная машина Hoffmann 6 кг не за 540, а за 350 AZN с бесплатной доставкой и установкой;

- Утюг Philips мощностью 2000 Вт с керамической подошвой не за 100, а за 40 AZN;

- Xiaomi Redmi Note 13 256 ГБ при покупке в рассрочку за 22 AZN в месяц;

- А диван Садаф с базой и механизмом трансформации в кровать можно купить всего за 25 AZN в месяц.

Итак, чтобы познакомиться со всеми этими и другими предложениями поближе, желательно как можно скорее посетить новый и огромный магазин Kontakt, расположенный напротив т/ц Метропарк около метро "Нариман Нариманов" до того, как закончатся большие возможности по случаю открытия.