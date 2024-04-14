Тегеран обещал не тянуть

Тегеран ответит в течение нескольких секунд, если Израиль попытается атаковать республику. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани, его цитирует агентство IRNA.

"Если [Израиль] попытается тронуть иранскую землю, определенно получит намного более сильный удар по сравнению с предыдущим. Если [Израиль] совершит еще одну ошибку, ответ будет сильным и немедленным и будет измеряться не днями и не часами, а секундами", - отметил он.

Удар по консульскому отделу посольства Ирана в Сирии 1 апреля замглавы МИД назвал "стратегической ошибкой" Израиля. По его словам, из-за этого Тегеран решил провести операцию "по проверке обороноспособности и военного потенциала Ирана" на израильской территории.