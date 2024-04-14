Байден: Они должны сделать это сейчас. Сейчас!

Президент США Джо Байден во время встречи с премьер-министром Чехии Петром Фиалой поблагодарил Прагу за инициативу по закупке снарядов для Украины и призвал Конгресс США одобрить законопроект о помощи Киеву. Об этом сообщает «Голос Америки».

«Я хочу поблагодарить Вас за помощь, господин премьер-министр. За помощь в обеспечении почти 1 миллиона боеприпасов для Украины. Мы привержены выполнению нашей части обязательств. Конгресс должен одобрить продолжение финансирования, которое является очень важным для Соединенных Штатов, и принять наш двухпартийный законопроект о национальной безопасности», - заявил Байден.

Американский лидер особо подчеркнул «срочность вопроса»: «Они должны сделать это сейчас. Сейчас! Есть прочная поддержка в Сенате и Палате представителей».

Байден в очередной раз напомнил, что «Россия не планирует останавливаться в Украине»: «Россия не остановится в Украине. Это очень повлияет на НАТО. Путин продолжит, и вся Европа, Соединенные Штаты будут под риском, если мы не остановим его в Украине».

В свою очередь, Петр Фиала поблагодарил Джо Байдена за лидерство в поддержке Украины.

«Мы делаем все возможное, чтобы помочь Украине и остановить агрессию Путина. Мы должны продолжать поддержку Украины так долго, сколько это возможно. Именно поэтому мы развернули нашу чешскую инициативу боеприпасов», - заявил премьер Чехии.