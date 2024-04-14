Крупнейший производитель алюминия в России запросил экстренную помощь из-за санкций

Компания «Русал» миллиардера Олега Дерипаски запросила правительство России об экстренных мерах поддержки на фоне новых санкций со стороны США и Великобритании, которые запретили импорт российского алюминия и других металлов, рассказали журналистам осведомленные источники.

По их словам, «Русал» просит российские власти закупить в Росрезерв до половины от всего объема экспорта за 2023 год по старым ценам (до введения санкций), а также освободить предприятия цветной металлургии от экспортной пошлины.

Также компания предупредила правительство о рисках снижения производства на четверть от текущего объема, отметил один из собеседников издания. Предложение «Русала» было направлено в Кабмин «в рабочем порядке и пока не формализовано», уточнил другой источник.

Санкции США и Великобритании могут оказать влияние почти на треть экспорта «Русала» — это 1,5 млн т, сообщил «Коммерсанту» информированный источник. По его словам, в компании полагают, что запрет может повлиять на экспорт полуфабрикатов и продукции с добавленной стоимостью.

«Агрессивные попытки США принудить третьи страны, такие как Турция и Китай, к разрыву связей с Россией еще больше усложняют ситуацию. Это представляет собой прямую угрозу нашей цепочке поставок, особенно учитывая взаимосвязанный характер глобальных производственных сетей», — сказал источник журналистам. Он отметил, что в этой ситуации компании придется отправить продукцию на склады, а они почти заполнены.