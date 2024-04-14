Азербайджан ухудшил свои позиции по скорости интернета

В марте 2024 года Азербайджан занял 56-е место среди 148 стран по скорости мобильного интернета со скоростью 50,12 Мбит/с, говорится в отчете Speedtest Global Index.

В отчете подчеркивается, что по сравнению с предыдущим месяцем Азербайджан продвинулся на 3 пункта по скорости мобильного интернета.

Первое место занял Катар (313,30 Мбит/с), а последнее – Куба (148 место, 4,01 Мбит/с), говорится в сообщении.

Азербайджан в марте занял 117-е место в мире по средней скорости фиксированного широкополосного доступа в интернет. Это на два пункта меньше, чем в предыдущем месяце.