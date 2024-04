«Дипломатическое наступление» МИД Израиля против Ирана

Глава МИД Израиля Исраэль Кац отправил письма 32 странам. Об этом министр написал в соцсети Х.

Он призвал эти страны ввести санкции против программы разработки баллистических ракет Ирана и признать Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией.

«Иран необходимо остановить сейчас, пока не слишком поздно. Наряду с военным ответом на запуски ракет и БПЛА я веду дипломатическое наступление против Ирана», - добавил Кац.

Alongside the military response to the firing of the missiles and the UAVs, I am leading a diplomatic offensive against Iran.



This morning I sent letters to 32

countries and spoke with dozens of foreign ministers and leading figures around the world calling for sanctions to be…