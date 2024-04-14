В США горит завод по производству боеприпасов

На военном заводе боеприпасов в Скрантоне (штат Пенсильвания, США) произошел пожар. Об этом сообщает Atlas News со ссылкой на очевидцев.

В сети уже появились фотографии и видео, на которых видно, как с территории завода поднимается густой черный дым.

На месте происшествия работают экстренные службы, отмечает издание, однако пока не ясно, что стало причиной инцидента.

Завод производит артиллерийские и другие боеприпасы для армии США, его управляющей компанией является Dynamics-Ordnance and Tactical Systems. Предприятие в Скрантоне является одним из крупнейших производителей 155-мм снарядов в США.