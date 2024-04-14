Четыре способа прекратить войну в Украине от Си Цзиньпина

Председатель КНР Си Цзиньпин предложил четыре принципа, чтобы как можно скорее прекратить войну в Украине. Глава китайского государства сказал об этом в ходе встречи в Пекине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, пишет агентство Xinhua.

Отмечается, что стороны провели углубленный обмен мнениями по вопросу войны в Украине.

"Во-первых, мы должны уделять приоритетное внимание поддержанию мира и стабильности и воздерживаться от поиска корыстной выгоды. Во-вторых, мы должны остудить ситуацию, а не подливать масла в огонь. В-третьих, мы должны создать условия для восстановления мира и воздерживаться от дальнейшего обострения напряженности.

В-четвертых, мы должны уменьшить негативное воздействие на мировую экономику и воздерживаться от подрыва стабильности глобальных промышленных цепочек и цепочек поставок", - привело агентство слова китайского лидера.